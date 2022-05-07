Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı Kayseri’de başladı.

Talas Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı, Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’nda başladı. Yarışlarda 40 ilden katılan yaklaşık 60 yarışmacı dereceye girmek için mücadele edecek. Yarışma hakkında bilgiler veren Organizasyon Sorumlusu Uğur Özer; "Yaptığımız yarışma Türkiye Hava Sporları Federasyonu Hedef Şampiyonası’nın 1. Etabı. Bu yarışmaya yaklaşık 200 kişi başvuru olur, şuanda 60 yarışmacı seçtik. Yaklaşık 40 şehirden ayrı ayrı unvanlarda pilotlarımız var. Buradan seçilecek kişiler bir sonraki turda tekrar yarışacaklar. 5 tur tamamlandıktan sonra bu arkadaşları uluslararası turnuvalara göndereceğiz. Türkiye’de çok tanınmasa da 20 yıldır devam eden bir spor. Bu sporu biraz daha geliştirmek, insanlara tanıtmak ve daha iyi seviyelere getirmek istiyoruz. Eğlenmek için uçanlar oluyor, eğitim alanlar oluyor. Yılda yaklaşık 2 bin kişi eğitim alıyor, bunlardan yüzde 20’si devam ediyor" dedi.