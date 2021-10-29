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Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nda Niyazi Kurt yeniden başkan

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun (TVGFBF) 5. Olağan Genel Kurulu iki adayın katılımıyla gerçekleşti. Kurulda, Niyazi Kurt yeniden başkanlığına seçildi.

Spor 29.10.2021, 16:41
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nda Niyazi Kurt yeniden başkan

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun (TVGFBF) 5. Olağan Genel Kurulu iki adayın katılımıyla gerçekleşti. Kurulda, Niyazi Kurt yeniden başkanlığına seçildi.

TVGFBF, 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı Ankara’da bir otelde gerçekleştirdi. Genel kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edilmesinin ardından başkan adayları Alparslan Hazar ve Niyazi Kurt, salonda bulunan delegelere hitap etti. Niyazi Kurt, yapılan seçim sonucunda 130 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Alparslan Hazar ise 36 oyda kaldı.

Niyazi Kurt, başkanlığındaki yönetim kurulu; Kaya Bilge, Hasan Aydın, Sait Akdağ, Koray Girgin, İhsan Görmez, Hakan Soyyılmaz, Cafer Yılmaz, Mustafa Uslu, Yakup Cin, Tamer Arık, Adnan Ersoy, Zahid Eryılmaz, Mahmut Talha Sağlıklı ve Ziya Can Satır’dan oluştu.

“Pandemi nedeniyle bazı sportif faaliyetleri gerçekleştiremedik”

Sözlerine Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan Kurt, “Spor müsabakaları pandemi nedeni ile yapılamadı. Bu süreç içerisinde de biz de faaliyetlerin bir kısmını gerçekleştiremedik. Dünya ülkelerinde uygulanana karantina tedbirleri, ülkemizde sporcunun ve halkın korunması için sosyal hayatta bir kısım kısıtlamalar getirildi ve spor müsabakalarımız gerçekleştirilemedi” diye konuştu.

“En adil bir şekilde federasyonun imkanlarını, camianın sporcularına eşit şekilde dağıtmaya çalışıyoruz”

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına adil bir şekilde eleme yaparak sporcu götürdüklerini belirten Kurt, “Bilek güreşi camiasından geldiğimiz için bilek güreşini vücut geliştirmenin önüne taşıdığımıza dair iddialarla camiada ayrılığa sürükleyen açıklama yapıyorlar. Bilek güreşi senede bir yarışma yapar ve o yarışma ile hem Avrupa’ya hem de dünya şampiyonasına sporcu götürüyoruz. Avrupa’da derece alamayan hiçbir sporcuyu Dünya Şampiyonası’na götürmüyoruz. Vücut geliştirmede ise hem Avrupa hem de Dünya şampiyonası için farklı seçmeler yapıyoruz. En adil, en dürüst bir şekilde, federasyonun imkanlarını camianın sporcularına eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“250 adet bilek güreşi sehpası yardımı yaptık”

Bilek güreşinin yakın zamanda okul sporları branşına girdiğini aktaran Kurt, “Altyapıdan yeni yetişen sporcular oluyor. Yaklaşık olarak kulüplere 250 adet bilek güreşi sehpası yardımı yaptık. Vücut geliştirme ekipmanları pahalı olduğu için de kulüplere yardımcı olamıyoruz ama bilek güreşi sehpası bin 100 TL’ye mal ettiğimiz için yaklaşık 20 ile 30 sporcu bu ekipmandan faydalanabiliyor” değerlendirmesini yaptı.

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