Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan erteleme açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından, tüm ulusal ve uluslararası faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

TVF’den konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası faaliyetler; ayrıca uluslararası kulüp faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Türkiye’deki Avrupa maçları için geçerlidir; yurt dışında oynanacakları kapsamamaktadır" denildi.

Türkiye’de oynanacak olan Vakıfbank ve Ziraat Bankkart’ın, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe’nin Avrupa maçları ertelenirken, Eczacıbaşı ise deplasmanda karşılaşmaya çıkacak.