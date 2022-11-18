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Türkiye Voleybol Federasyonu: "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir"
Türkiye Voleybol Federasyonu: "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir"
Spor 18.11.2022, 17:37
Türkiye Voleybol Federasyonu: "2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir"