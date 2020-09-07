Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile berabere kaldı

17. dakikada sağ taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda Mahmut arka direğe indirdi. Arka direkte Ozan Kabak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

19. dakikada Sırbistan yarı sahasının ortalarında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Rajkovic kornere çeldi.

45. dakikada Çağlar'ın kaptırdığı topla Tadic buluşur buluşmaz pasıı Mitrovic'e aktardı. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mitrovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'e çarparak kornere gitti.

48. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

49. dakikada Kolarov'un Nazım Sangare'ye yaptığı müdahale hakem Kulbakov tarafından sarı kart olarak değerlendirildi. Sarı kartı bulunan Kolarov ikinci sarı kart ile oyundan atılıyor.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

89. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı kornerde arka direkte Stefan Mitrovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.