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Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası başladı

Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası Çorum’da başladı. Şampiyonaya 10 sıklette 36 farklı takımdan 550’e yakın sporcu katılırken, ilk gün 57-65-74-86 ve 97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Spor 03.01.2022, 18:53
Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası başladı

Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası Çorum’da başladı. Şampiyonaya 10 sıklette 36 farklı takımdan 550’e yakın sporcu katılırken, ilk gün 57-65-74-86 ve 97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Yarın yapılacak repesaj ve finaller ile 61-70-79-92 ve 125 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarının ardından şampiyona çarşamba günkü 61-70-79-92 ve 125 kiloların repesaj ve finalleri ile sona erecek.

İbrahim Halil Hoca unutulmadı

Şampiyonada Amasya’da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay unutulmadı. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonunda Kay’ın fotoğrafının da bulunduğu pankarta “İbrahim Halil Hocam rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun Şad olsun” pankartı asıldı.

U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası için Çorum’a geldiklerini dile getiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Bugün dün tartısı olan 240 sporcu mücadele ediyor. Onların eleme müsabakaları yapılıyor. Bu akşam finale kalanlar belli olacak. Yarın diğer sıkletlerin eleme ve bu sıkletlerin final maçları yapılacak ve sıkletlerinde şampiyonlar belli olacak. Çorumlu güreş severler ve Çorumlu hemşehrimize, protokol imzaladığımız Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibine, Hitit Üniversitesi rektörümüze ve spor akademesindeki hocalarıma teşekkür bir borç bilirim. Ata sporu ve peygamber sporu güreşi tabana yaymak ve gençlere sevdirmek tanıştırmak, Çorumlu hemşehrilerimizle buluşturmak için organizeyi buraya verdik. Bu şampiyonanın organizesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim Türkiye şampiyonudur”

“Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim benim için Türkiye şampiyonudur” diyen Eroğlu, “Çorumdaki şampiyonaya gelen Batman Petrolspor kafilesi dün elim bir trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden antrenörümüz ve il temsilcimiz İbrahim Halil Kay hocamın mekanı cennet olsun. Yaralı sporcularımıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum. Sporcularımızı aileleri ile buluşturduk Batman’a gönderdik. Biran önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Sporcu kardeşlerime söyledim Batman’dan bu şampiyonaya katılmak için yola çıkmış her kardeşim Türkiye Şampiyonu olmuştur. Biz onları gerekli kamplarda ağırlayacağız gerekirse Federasyon Başkanı olarak kampa alıp kamp yaptıracağım. Yeter ki onlar sağlıklarına kavuşsunlar. Biran önce antrenmanlarına başlasınlar. Gerisi Spor Bakanlığımız ve Federasyonumuzun işi olacak. Şampiyonanın ülkemize Çorum’a ve Türk güreşine hayırlı olmasını diliyorum mücadele eden tüm güreşçilerimize sakatlıksız başarılı bir organize diliyorum” ifadelerini kullandı.

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