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Türkiye U17 Milli Takımı Ukrayna’da şampiyon oldu

Viktor Bannikov Turnuvası’na katılan U17 Milli Futbol Takımı, finalde Ukrayna’yı mağlup ederek şampiyon oldu.

Spor 30.08.2021, 21:39
Türkiye U17 Milli Takımı Ukrayna’da şampiyon oldu

Viktor Bannikov Turnuvası’na katılan U17 Milli Futbol Takımı, finalde Ukrayna’yı mağlup ederek şampiyon oldu.

U17 Milli Takımımız, Viktor Bannikov Turnuvası final maçında bugün Ukrayna ile karşılaştı. Viktor Bannikov Stadyumu’nda maçta rakibini 5-3 mağlup eden ay-yıldızlı ekip turnuvayı birinci olarak tamamladı.

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