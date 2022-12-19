Türkiye Tenis Ligi’nde kadınlar finali sona erdi

Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi’nde düzenlenen Türkiye Tenis Ligi kadınlar finalinde ENKA Spor Kulübü, TED Spor Kulübü’nü 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi’nde 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Tenis Ligi Finalleri sona erdi. Kadınlar finali ilk maçında ENKA Spor Kulübü ve TED Spor Kulübü karşı karşıya geldi. ENKA Spor Kulübü’nden Zeynep Sönmez, TED Spor Kulübü’nden Ayşegül Mert’i 3-6, 7-6, 6-1 yenerek ENKA Spor Kulübü’nü seride 1-0 öne taşıdı.

Final karşılaşmasının ikinci maçında ENKA Spor Kulübü’nden Çağla Büyükakçay, TED Spor Kulübü’nden Pemra Özgen’i 6-3, 6-3 mağlup ederek ENKA Spor Kulübü adına durumu 2-0’a getirdi. Son maça çıkmayan ENKA Spor Kulübü, 2-1’lik skorla Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonluğunu elde etti.

Ödül töreninde kulüplere kupalarını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Kara, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Tuna ve İbrahim Okumuş takdim etti.