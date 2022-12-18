Türkiye Tenis Ligi Erkekler Finali sona erdi. ENKA Spor Kulübü 2022 Türkiye Tenis Ligi Erkekler Şampiyonluğu’nu elde etti.

ENKA Spor Kulübü ve TED Spor Kulübü arasında gerçekleşen Türkiye Tenis Ligi Erkekler Final karşılaşmasının ilk maçında ENKA Spor Kulübü’nden Sarp Ağabigün, TED Spor Kulübü’nden Yankı Erel’i 6-2, 2-6, 6-1 yenerek ENKA Spor Kulübü’nü seride 1-0 öne taşıdı. Final karşılaşmasının ikinci maçında ENKA Spor Kulübü’nden Cem İlkel, TED Spor Kulübü’nden Ergi Kırkın’ı 6-3, 6-3 yenerek ENKA Spor Kulübü’nü seride 2-0 ileri taşıdı. ENKA Spor Kulübü’nün son maça çıkmaması sonucunda 2-1’lik skorla ENKA Spor Kulübü 2022 Türkiye Tenis Ligi Erkekler Şampiyonluğu’nu elde etti.

Ödül töreninde kulüplere kupalarını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkan Vekili Ayda Uluç takdim etti.

ENKA Spor Kulübü ve TED Spor Kulübü arasında gerçekleşecek Türkiye Tenis Ligi Kadınlar Finali 18 Aralık Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.