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Türkiye, tekvandoda dünya şampiyonu

Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye, kadın takım sıralamasında dünya şampiyonu olmayı başardı. Ay-yıldızlılar, genel takım sıralamasında ise Rusya’nın ardından ikinci sırayı aldı.

Spor 12.12.2021, 16:32
Türkiye, tekvandoda dünya şampiyonu

Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye, kadın takım sıralamasında dünya şampiyonu olmayı başardı. Ay-yıldızlılar, genel takım sıralamasında ise Rusya’nın ardından ikinci sırayı aldı.

Dünya Para Tekvando Şampiyonası, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu’nun ev sahipliğinde 43 ülkeden 263 sporcu katılımıyla İstanbul’da düzenlendi. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı. Kadın takım sıralamasında dünya şampiyonu olan milliler, genel takım sıralamasında ise Rusya’nın ardından ikincilik elde etti.

Metin Şahin: “2024 Paris’te bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz”

Şampiyonayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Paratekvando Dünya Şampiyonası’nı bu yıl Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Şu an hakikaten çok gururluyuz, çok mutluyuz. Seçil Er, bugün dünya şampiyonu oldu, yeni bir sporcumuz. Olimpiyatlarda madalya alan kardeşimiz Meryem Betül Çavdar, dün dünya şampiyonu oldu. Şu anda hedeflediğimiz gibi Allah’ın izniyle dünya şampiyonluğunu takım halinde bu kadar güçlü 43 ülkenin arasında almış durumdayız. Hedefimiz Tokyo’dan sonra 2024 Paris Olimpiyatları’ydı. Bu hedefe gitmek için de bu şampiyona çok önemli bir organizasyon. Çok önemli puanlar veren bir organizasyondu. Her işe, her olimpiyat bittikten hemen sonra başlamak felsefesiyle bugün bu şampiyonayı Türkiye’de organize ettik. Bugün de mutlu bir gün yaşıyoruz. Dünya şampiyonu olduk. İnşallah bunu 5’te 5 artan, daha önce 6 kota vardı, 10’a çıktı. İnşallah bu kotaları da alıp 2024 Paris’te bu başarımızı devam ettirip İstiklal Marşımızı çaldırıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bize bu konuda her türlü yardımı yapan çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, değerli Spor Bakanımıza ve bütün teşkilat mensuplarımıza, antrenör kardeşlerime, kulüplerime teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Başarılarımız durmadan devam edecek, milletimiz bizi izlemeye devam etsin.”

Meryem Betül Çavdar: “2024 Paris bizim için çok önemli”

Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nın, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda kendilerine önemli katkı sağladığını dile getiren K44 52 kilo dünya şampiyonu Meryem Betül Çavdar, “2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’ndan sonra bir Avrupa şampiyonası düzenlendi burada. Orada da altın madalya kazandım. Bu büyük organizasyon gerçekten bizim 2024 Paris Olimpiyatları’na büyük bir adım atmamıza yardımcı oldu. Tabii ki buraya gelirken destek bizim için çok önemliydi. Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve sağ olsun federasyon başkanımız desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Bu sayede daha güzel başarılara imza attık. 2024 Paris bizim için çok önemli. Şu an hanemde bir tek olimpiyat paralimpik oyunlarının altın madalyası eksik kaldı. İnşallah 2024 Paris’te bunu tamamlayacağım” değerlendirmesinde bulundu.

Seçil Er: “İnşallah 2024 Olimpiyatları’nda ben de yer alabilirim”

2024 Paris Olimpiyatları’nda yer almak istediğine vurgu yapan kadınlar K44 65 kiloda altın madalya kazanan Seçil Er ise, “Ben de olimpiyatlardan sonra düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya aldım. Sonra bu büyük organizasyonda altın madalya aldım. Benim için de 2024 Paris Olimpiyatları’na kota için önemli bir adım oldu. İnşallah 2024 Olimpiyatları’nda ben de yer alabilirim. Tabii bize desteklerini sunan Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, federasyon başkanımız, federasyonumuz ve tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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