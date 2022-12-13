Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Isparta’da devam ediyor

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Isparta ev sahipliğinde 48 ilden 281 kulüp ve yaklaşık 1200 sporcunun katılımıyla Atatürk Spor Salonunda devam ediyor. Tatamiye çıkan sporcular Türkiye derecesi için kıyasıya mücadele veriyor. 14 Aralık’ta sona erecek şampiyonada kafileler, sporcu, antrenör ve idareciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında konaklıyor. Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası’nın sona ermesiyle birlikte Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 15-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şampiyonaya 2000 bin sporcunun katılması bekleniyor. Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nın teknik toplantısı 14 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’de Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Milli sporcular Isparta’da mücadele ediyor

Tekvando’da Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden dünya şampiyonlukları ve Avrupa dereceleriyle Türkiye’yi gururlandıran milli sporcular, Isparta’da düzenlenecek şampiyonada mücadele ediyor. 4 kez dünya şampiyonu olan Mustafa Yılmaz, 2 dünya şampiyonluğu bulunan sporcular Elif Aybuke Yılmaz, Mevlük Pekcan, Kübra Dağlı, İremnur Öztürk, Emirhan Muran ile birlikte Avrupa’da derecelere imza atan yaklaşık 15 sporcu Atatürk Spor Salonunda tatamiye çıkarak, Ispartalı spor severlerle buluştu.

Kendi memleketinde yarışmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren milli sporcu Kübra Dağlı, "Uzun zamandır bende memleketime gelmiyordum. Isparta’nın insanları çok destek çıkıyor burada bana gelir gelmez her türlü desteği sağladılar sağ olsunlar. Çok heyecanlıyım müsabakaya çıktı ayağımda ufak bir sakatlık olmasına rağmen elimden geleni yaptım inşallah altın madalya tekrardan ülkemize kazandırır herkesi mutlu ederiz” şeklinde konuştu.

Yarışmadaki performansı hakkında açıklamalar yapan milli sporcu Emirhan Muran, "Yarışma bizim için güzel geçti. İnşallah birinci olacağız. Hala devam ediyor arkadaşlar onların puanlarını bekliyoruz birinci olmak için” dedi.

Her iki milli sporcu da Isparta’da çok iyi ağırlandıklarını dile getirerek spor salonunun çok iyi ve şampiyona için çok ferah olduğunu dile getirdi.