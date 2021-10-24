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Türkiye Süpermoto Şampiyonasının dördüncü ayağı tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası dördüncü ayağı, antrenman sürüşlerinin ardından yapılan yarışlarla bugün tamamlandı. Yarışlarda dereceye giren sürücülere kupa taktim edilirken turnuvada genel klasmanda şampiyon olan yarışçılar da belli oldu.

Spor 24.10.2021, 19:19
Türkiye Süpermoto Şampiyonasının dördüncü ayağı tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası dördüncü ayağı, antrenman sürüşlerinin ardından yapılan yarışlarla bugün tamamlandı. Yarışlarda dereceye giren sürücülere kupa taktim edilirken turnuvada genel klasmanda şampiyon olan yarışçılar da belli oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyon’u tarafından düzenlenen Uşak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası dördüncü ve son ayağı, Uşak Süper Moto Pisti’nde düzenlendi. Yarışları Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da takip etti. Turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı. 2 gün süren turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarına katıldı. Turnuvanın ikinci gününde ise yarışçıların antrenman sürüşlerinin ardından yarışlar düzenlendi. Turnuvada Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc yarışlarında dereceye giren yarışçılara kupaları Vali Kocabıyık, Albay Murat Kılıç ve Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından takdim edildi. Şampiyona’da 50cc A kategorisinde Poyraz Bor, 50cc B kategorisinde Enes Yıldız, 65cc’de Ahmet Berkay Sarıay, 85cc’de Baran Bulut Kocaman, S3’te Koray Kehya, Süpermoto Open’da Mecit Taha Işık, Senior’da Yasin Işık, Ohvale MiniGP’de Ahmet Berkay Sarıay ve Ohvale Büyükler’de ise Furkan İdgü sezonu şampiyon tamamladı.

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