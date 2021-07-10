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Türkiye Süper Moto Şampiyonası’nın sıralama turu tamamlandı

Uşak’ta Uşak Belediyesi’nin ev sahibi olduğu Türkiye Süper Moto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası’nın sıralama ayağı yapılan antrenmanların ardından tamamlandı.

Spor 10.07.2021, 19:51
Türkiye Süper Moto Şampiyonası’nın sıralama turu tamamlandı
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Uşak’ta Uşak Belediyesi’nin ev sahibi olduğu Türkiye Süper Moto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası’nın sıralama ayağı yapılan antrenmanların ardından tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyon’u tarafından düzenlenen Uşak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, Uşak Süper Moto Pisti’nde başladı. Düzenlenen yarışlara kentin birçok yerinden motosiklet sürücüleri katıldı. 5-45 yaş aralığındaki sürücüler şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman çalışmalarından sonra sıralama antrenmanları başladı. 5 ayrı kategoride yapılan antrenmanların ardından şampiyonanın ilk günü tamamlandı. Şampiyona yarın sabah saat 09.00’da Süpermoto Open, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc kategorilerinde yapılan antrenmanların ardından düzenlenecek yarışın ardından son bulacak, dereceye giren sürücüler ödüllerini alacak.
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