Türkiye Süper Moto Şampiyonası tamamlandı

Uşak Belediyesi’nin ev sahibi olduğu Türkiye Süper Moto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, yapılan yarışların ardından tamamlandı. Yarışmada dereceye giren yarışçılar, Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Başkan Yardımcısı Hikmet Karaman tarafından ödüllerini aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyon’u tarafından düzenlenen Uşak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, Uşak Süper Moto Pisti’nde yapılan yarışların ardından tamamlandı. Düzenlenen yarışlarda çoğunluğu Uşak’tan olmak üzere farklı illerden de birçok motosiklet sürücüsü katıldı. 5-45 yaş aralığındaki sürücüler şampiyonanın ilk gününde serbest antrenman çalışmalarından sonra sıralama antrenmanları başlamıştı. Turnuvanın ikinci gününde ise yapılan antrenman sürüşlerinin ardından sporcular yarıştı. Ayrıca Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ohvale Büyükler sınıfındaki ikinci yarışın startını verdi. Süpermoto Open, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren sürücüler Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Başkan Yardımcısı Hikmet Karaman tarafından ödüllerini aldı. Ödül töreninden önce açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, katılımlardan dolayı sporculara teşekkür etti. Başkan Çakın, belediye olarak bütün imkanlarla bu tür yarışmaları destekleyerek hem vatandaşlara keyifli anlar yaşatmak hem de çocuk ve gençlerin spor yaparak sağlıklı bir birey olmaları için de desteklerine devam edeceğini belirtti.

Öte yandan yarışma sırasında kaza geçiren bir yarışmacı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.