Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerini kapsayan yetenek taraması testleri Samsun’da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projede, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor. Sporu tabana yayarak öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlanıyor.

Canik Tenis Kortlarında başlayan programa Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalettin Sula katıldı.