Türkiye, spor kamplarında 2-3 yıl içerisinde dünya lideri olacak

Türkiye’nin spor kampında önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde dünyada lider konuma geleceğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan, “Şu anda yaz kamplarında artık Türk takımları Avrupa ülkelerine gitmeyecekler. Avrupa’da bulunan takımlar buraya gelecek. Türkiye aynı anda 500 futbol takımını ağırlayacak konaklama gücüne sahip” dedi.

TÜRSAB Spor İhtisas ve Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, deniz, kum, güneş dışında son dönemde gündeme gelmeye başlayan spor turizmi hakkında açıklamalarda bulundu. Turizm kenti Antalya’da yurt içiden ve dışarıdan gelecek takımlara yönelik olarak 200 tane futbol sahası olduğunu belirten Yaşacan, Antalya ve Türkiye’nin önümüzdeki süreçte öneminin daha da artacağına dikkat çekti. Antalya’da spor turizminin geçmişinin 20 yıla dayandığını belirten Yaşacan, “Şuanda sadece Antalya bölgesinde FIFA standartlarında 200 tane futbol sahamız var. Kalite oranımız çok yüksek. Bu kadar futbol takımının gelmesinin başlıca nedenleri arasında lojistik olarak ve kış aylarında hava durumunun uygun olmasıdır. Antalya sadece futbol değil spor kamp merkezi oldu. Antalya’da her turlu spor dallarının tesisi var” ifadelerini kullandı.

“Yaz kamplarında artık Türk takımları Avrupa ülkelerine gitmeyecekler”

Türkiye’nin sadece kışın değil, yazın da kamp yapmak isteyen takımların merkezi olduğunu vurgulayan Yaşacan, “En gelişmiş, en popüler yaz kamp alanlarımızın başında Erciyes geliyor. Türkiye hem futbolda hem de başka branşlarda dünya ile yarışacak konuma geldi. Isparta, Burdur’da bu kamp alanlarında bir atağa geçti. Yazın futbolda ve spor kamplarında Avusturya, İsviçre, Almanya, Hollanda ile yarışıyoruz. Yaz kamplarında artık Türk takımları Avrupa ülkelerine gitmeyecekler. Avrupa’da bulunan takımlar buraya gelecek. Antalya bu yıl kış kamp dönemini Katar’da düzenlenen dünya kupası dolayısı ile erken açtı” cümlelerine yer verdi.

“Her turlu branşta sporcu kafilesi şu anda Antalya’da kamp yapıyor”

Antalya’da halen 10 milli takımın kamp yaptığını dile getiren Yaşacan, “Gabon, Kenya, Nijerya, Libya, Gine milli takımları burada bulunuyor. Katar’da Dünya Kupası’na katılmayan takımlar buraya geldi. İtalyan, İngiliz, Fransa ve Almanya takımları da gelmeye başladı. Her turlu branşta sporcu kafilesi şu anda Antalya’da kamp yapıyor. Turizm bakanlığımız bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Bisiklet turizmi daha bir öne çıkmaya başladı. Bisiklet sporcusu, golf sporundan daha iyidir. Bisiklet dostu otel olacak. Zengin ve nitelikli turistle buraya gelecek” şeklinde konuştu.

“Türkiye 2-3 yıl içerisinde spor kaplarında dünyanın 1 numarası olacak”

Spor turizminin Türkiye’nin tanıtım yüzü olduğunu sözlerine ekleyen Yaşacan, “Reklam oranı normal yapılan reklamların yüz kat daha üzerindedir. Böyle kafileler ülkemize gelmeye devam ederse tanıtıma daha çok katkı olacak. Ülkemiz de bunun farkında ve buna yönelik yatırım yapıyor. Türkiye 2-3 yıl içerisinde spor kaplarında dünyanın 1 numarası olacak. Gelen yabancı takımlar ciddi döviz bırakıyor. Şu anda Türkiye bir anda 500 futbol takımını ağırlayacak konaklama gücüne sahip. 1 sporcu bir öz çekim yapsa ve sosyal medyasında paylaşsa bu paylaşımını milyonlarca kişi görüyor” diye konuştu.