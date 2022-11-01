Türkiye spor kampında rekora koşuyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Yaşacan, “Spor turizminde Antalya’nın hatta Türkiye’nin dünyada artık rakibi yok. Koronadan önce kap sayısında 3 bin rakamına ulaşmıştık, önümüzdeki süreçte yıllık 4 binlere doğru gidiyoruz. Kış kampı için Antalya’da FİFA standartlarında 200 tane saha var” dedi.

Son yıllarda ağırladığı turist sayısı ve ağırlama hizmetleri ile turizmin başkenti olan Antalya, kış aylarında da çeşitli ülkelerden gelen birçok takımın kamp merkezi haline geldi. 200’e yakın halı sahası ile her yıl binlerce takımı ağırlayan Antalya’da kış kampları için hazırlıklar tamamlandı. Kamp için ilk kafilenin ise Kasım ve Aralık ayından itibaren gelmesi bekleniyor.

“Spor turizminde Antalya’nın hatta Türkiye’nin dünyada artık rakibi yok"

Spor turizminde Antalya’nın önemine değinen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Yaşacan, “Spor turizminde Antalya’nın hatta Türkiye’nin dünyada artık rakibi yok. Olanları toplasan bizim yarımızı etmezler. Biz bunu iyi değerlendirip spor turizmini Türkiye’nin tanıtımı için kullanabiliriz. Şuan ülkemizde yapılan kamp sayısında 3 bini geçtik. Koronadan önce 3 bin rakamına ulaşmıştık, önümüzdeki süreçte yıllık 4 binlere doğru gidiyoruz. Biz bunu daha da arttıracağız. Bunların içerisinde futbol, bisiklet, tenis, yüzme gruplarını sayabiliriz. Yaz ve kış olarak yapıyoruz. Sadece kışın Antalya’da değil yaz aylarında yüksek rakım kamp organizasyonları da yapıyoruz. Erzurum, Isparta, Kartepe, Topuk Yaylası öne çıkıyor. Yurt dışına yazın kamp için giden takımlarımız artık ülkemizde kalmak isteyecek” sözlerine yer verdi.

“Spor turizmi tanıtım için çok iyi bir fırsat”

Yaz kampı için her türlü koşulların sağlandığını belirten Yaşacan, “Kayak merkezleri artık 12 ay açık kalmaya başladı. Erzurum mesela 12 ay açık kalmaya başladı. Kışın kayak turizmi var, yazın ise çeşitli sporlar yapılıyor. Biz bu yaz Erzurum’a yüzme grupları verdik. Bunların neticesinde turizm sezonunda çalışan işçilerimiz 12 ay çalışabilecekler. 12 ay otellerimiz açık kalıyor. Spor turizmi tanıtım için çok iyi bir fırsat. Bir sporcunun sosyal medyada milyonlarca takipçisi var. Popüler sporcular bir öz çekim yaptığı zaman ya da video çektiği zaman milyonlarca kişi görüyor. Misafir direkt temas ediyor” açıklamasını yaptı.

“Antalya artık bir futbol pazarı oldu”

Sporun turizmin tanıtım yüzü olduğuna dikkat çeken Yaşacan, “Özel sektörün Antalya’da 200 tane sahası var. Kemer’den başlayalım Alanya’ya kadar FIFA standartlarının üzerinde sahalarımız var. Şuanda hazır bekliyorlar. Takımlarımıza önümüzdeki günlerde gelecek. Antalya’yı neden tercih ediyorlar? Antalya’yı en çok hava durumu, otellerin kalitesi, sahaların iyi olması, lojistik açıdan iyi olması. En uzaktan gelen takım 3.5 saatte buraya geliyor. Antalya artık bir futbol pazarı oldu. Futbolu konuşacaksak; Ocak, Şubat ve Mart ayları Antalya’da futbolun pazarı oldu. Bütün takımalar burada bir araya geliyor. Burada birbirleri ile maç yaparak herkes kendi gücünü görüyor. Antalya dünya arenası oldu” diye konuştu.

“Futbol sayesinde okullar 12 ay açık kalıyor”

Yaşacan, cümlelerine şöyle devam etti:

“Takımların gelme durumları ülkelerindeki iklimine göre değişebiliyor. Fikstüre göre de geliyorlar. Futbol sayesinde oteller 12 ay açık kalıyor. Daha önce 7 ay açıp kapatıyorlardı, ama şuanda 12 ay açık kalıyor. Şuan zaten bütün otellerimiz dolu. Dünya Kupası nedeniyle ülkemizde de Dünya’da liglere 13 Kasımdan itibaren ara veriliyor. Futbolda 42 günlük bir ara olacak. Türk takımları Kasım ayından itibaren Antalya’ya gelmeye başlıyor. Pandemide Turizm ve Kültür Bakanlığımız 10 numara iş yaptı. Otellerimize Güvenli Turizm Belgesini verdi.”