Türkiye-Sırbistan maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın rakibi Sırbistan olacak. Grupta oynadığı 3 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Milliler bu maçta galibiyet kovalayacak. Peki, Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE 2 PUANLA 3. SIRADA!

A Milli Takım, 2020 yılındaki beşinci maçını Sırbistan ile İstanbul'da oynayacak.

Türkiye, bu yıl oynadığı ilk maça 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçına 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında Türkiye'nin Sırbistan'ı Türk Telekom Arena Stadyumu'nda konuk edeceği maç 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OYNAYAMAYACAK!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

OZAN KABAK CEZALI!

Çağlar'ın haricinde bir diğer stoperimiz Ozan Kabak ise Rusya maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Sırbistan karşısında sahadaki yerini alamayacak.

SIRBİSTAN DA 7 İSİM KADRODA YER ALMADI!

Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.

Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.