Türkiye Sigorta’dan Ampute Futbol Milli Takımına Destek!

Türkiye Sigorta, iki kez Avrupa Şampiyonluğu’na uzanan ve Dünya Kupası’nda da ikinci olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımı ve sporcularının, yepyeni başarılara imza atma yolunda yanlarında oluyor.

İş birliği imzası için 22 Şubat’ta, sporcuların kamp yaptığı Antalya’daki otelde düzenlenen törene TBESF Başkanı Av. Muaz Ergezen, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile milli takımda yer alan futbolcular katıldı. Törende Bilal Türkmen’e, üzerinde Türkiye Sigorta logosu olan ve Milli Takım futbolcuları ile teknik direktör tarafından imzalanan forma da hediye edildi.

“Milli takımımız azim, inanç ve başarılarıyla bize ilham veriyor”

İş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen şunları söyledi: “Türkiye Ampute Futbol Milli Takımımız, hepimizin gönlünde çok özel bir yere sahip. Oyuncularımız, sadece azim, inanç ve başarılarıyla değil; Türkiye’yi tek yürek haline getirmeleri ve bizlere yaşattıkları gururla da göz bebeğimiz oldu. Takımımızın, Ay-Yıldızlı formayı Avrupa’da ve dünyada başarıyla temsil ettiğini görmek, şüphesiz ki bizlere ilham veriyor ve göğsümüzü kabartıyor. Kendi sektöründe bir anlamda milli formayı taşıyan Türkiye Sigorta olarak takımımızla bir özdeşlik de kuruyoruz. Çünkü bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce yola çıkarken, biz de aynı onlar gibi bir olduk, birlik olduk ve birinci olduk.”

“Engelli gençleri spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz”

İş birliği kapsamında Türkiye Sigorta olarak 20 kişilik takımın sporcu ve teknik adamları için 1 senelik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sunacaklarını da belirten Türkmen, sözlerine şöyle devam etti: “Sporcularımız ve teknik heyetimizin sağlığı, bu süreç içerisinde Türkiye Sigorta’ya emanet olacak. Türkiye’de resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 9 milyon engelli vatandaşımız bulunuyor. Bugün imza atmaktan gurur duyduğumuz bu iş birliği anlaşması ile Türkiye’de sosyal hayatta sorun yaşayan gençleri de spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Milli Takımımızın başarılarının onlara ilham olmasını diliyoruz. Daha nice başarılara imza atacağına ve önümüzdeki Dünya Kupası’nı da kaldıracağına yürekten inandığım Ampute Futbol Milli Takımımız ile bu yola adım atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

“Dönüşümün en büyük mimarı, her seferinde çıtayı bir adım öteye taşıyan sporcularımız”

Törende konuşma yapan TBESF Başkanı Av. Muaz Ergezen şunları söyledi: “Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun kurulması ile birlikte bedensel engelli bireylerimizin spora erişiminde yeni bir sayfa açıldı. Bugün geldiğimiz noktada sadece engelli bireylere hizmet eden, onların ilgisini çeken ya da çekmeye çalışan bir kurumdan öte tüm sporseverlerin tanıdığı, bünyesinde 21 branşı barındıran, dünya başarılarıyla spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken büyük bir camiaya, başarılı bir spor organizasyonuna dönüştük. Bu dönüşümün en büyük mimarı, canla başla çalışan, potansiyelleri yüksek olmakla birlikte, her seferinde bizleri şaşırtarak çıtayı bir adım öteye taşıyan sporcularımız. Ampute Milli Takımımız bu sporcular arasında özel bir yere sahip. Her birinin azim, fedakârlık ve başarı dolu hikâyeleri var. Ben onlardan bahsederken, cesaret, tutku, emek, asalet, özveri ve umut gibi kelimeleri kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü onların başarıları bugün milyonlarca gencimizin daha fazlasını hayal edebilmelerine olanak sağlıyor.”

“Başarımızda pay sahibi olan tüm destekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum”

Bu noktada aldıkları her bir desteğin çok anlamlı olduğunu ifade eden Ergezen, sözlerine şöyle devam etti: “Başarımızda pay sahibi olan destekçilerimizin her geçen yıl giderek arttığına şahit olmaktan dolayı da büyük mutluluk içindeyiz. Son olarak Türkiye Sigorta’yı “Ben de varım!” diyerek yanımızda oldukları için kutluyorum. İş birliğimizin her iki kurum için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”