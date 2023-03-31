Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle tamamlanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23.haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Türk Telekom - Beşiktaş
15.30 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji
18.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka
2 Nisan Pazar
13.00 Aliağa Petkim Spor - Konyaspor Basketbol
15.30 A.Efes - Manisa Büyükşehir Belediyesi
18.00 Gaziantep Basketbol - Tofaş
18.00 Darüşşafaka - Büyükçekmece Basketbol
3 Nisan Pazartesi
20.30Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef