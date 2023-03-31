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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

Spor 31.03.2023, 14:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23.haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Türk Telekom - Beşiktaş

15.30 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji

18.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

2 Nisan Pazar

13.00 Aliağa Petkim Spor - Konyaspor Basketbol

15.30 A.Efes - Manisa Büyükşehir Belediyesi

18.00 Gaziantep Basketbol - Tofaş

18.00 Darüşşafaka - Büyükçekmece Basketbol

3 Nisan Pazartesi

20.30Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef

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