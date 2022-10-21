Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 72 - TOFAŞ: 83
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği TOFAŞ’a 72-83 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği TOFAŞ’a 72-83 mağlup oldu.
Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Ahmet Tatlıcı xx, Göksun Öz xx
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown xx 16, Skyler Flatten x 1, Erick McCollum xxx 24, Ali Efe Barış x, Berkan Durmaz x 2, Thomas Akyazılı x 2, Duşan Cantekin x, Ergi Tırpancı x, Angel Delgado xx 6, Vitto Brown xx 16, Mert Celep x, Kenan Sipahi xx 5
Başantrenör: Ufuk Sarıca
TOFAŞ: Emre Tanışan x 3, Tevfik Akdamar x 3, Berk Uğurlu x 2, Batın Tuna x, Bora Satır x, Tyler Ennis xx 18, Suleiman Braimoh xx 16, Boubacar Toure x 1, Rob Gray xxxx 32, Arturas Milaknis xx 8, Mustafa Kurtuldum x
Başantrenör: Dimitris Priftis
1. Periyot: 13-21 (TOFAŞ lehine)
Devre: 28-41 (TOFAŞ lehine)
3. Periyot: 49-62 (TOFAŞ lehine)