Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 75 -Büyükçekmece Basketbol: 85
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 75-85’lik skorla mağlup ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol’u ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 75-85’lik skorla mağlup ayrıldı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, İsmail Binbir xx
Konyaspor: Erkin Şenel xx 14, Coleman xx 7, Badzim x 5, Morgan xx 15, Eddie xx 19, Perez xx 11, Can x, Murat x, Ramazan x 2, Cevher x 2
Başantrenör: Engin Gençoğlu
Büyükçekmece: Benjamin xxx 19, Alexander xx 13, Mutaf xx 2, Sajus 15 xx, Rivers xx 11, Harris x 15, Metehan x 1, Yesukan x 3, Mehmet x, Tayfun x 6
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. periyot: 23-21 (Konyaspor lehine)
Devre: 41-40 (Konyaspor lehine)
3. periyot: 59-59
5 faulle oyundan çıkanlar: Metahan (Büyükçekmece), Morgan, Cevher (Konyaspor)