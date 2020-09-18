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Türkiye Rallisi’nde ilk gün tamamlandı

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI’NIN 5. YARIŞI TÜRKİYE RALLİSİ’NİN İLK GÜNÜNDE, İLK 3 SIRAYI RED BULL SPORCULARI ALDI.

Spor 18.09.2020, 22:10
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Türkiye Rallisi’nde ilk gün tamamlandı

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. Yarışı Türkiye Rallisi’nin ilk gününde, ilk 3 sırayı Red Bull sporcuları aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. Yarışı Türkiye Rallisi’nde ilk günü ralli efsanesi, Red Bull sporcusu Sebastien Loeb zirvede tamamladı. Red Bull pilotu Dario Costa’nın gösteri uçuşu Red Bull Sky Tour’un gerçekleştirildiği açılış gününde ikincilik bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville’e giderken, üçüncülük de Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin oldu. Türkiye Rallisi’nin ilk gününde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Red Bull sporcusu Yağız Avcı’yı ziyaret edip aracına bindi.

Türkiye Rallisi’nin ilk gününde zirve, üst üste 9 kez Dünya Ralli şampiyonu olan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb’ün oldu. Fransız sporcu, üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi pilotlarının ağırlandığı Marmaris’te gerçekleşen İçmeler ve Gökçe etapları sonunda günü, 18.50.9’luk derecesiyle birinci tamamladı. Diğer Red Bull sporcularından Thierry Neuville ikinci, Sebastien Ogier de üçüncü sırayı elde etti.

Bakan Kasapoğlu’nda Yağız Avcı’ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Rallisi’nin ilk gününde WRC3 kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Yağız Avcı’yı ziyaret etti. Avcı’nın aracına da oturan Bakan Kasapoğlu, tecrübeli sporcuya başarılar diledi.

Red Bull Sky Tour’dan benzersiz gösteri uçuşu

Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour’un ilk gösteri uçuşunu Marmaris’te gerçekleştirdi. İtalyan pilot, Marmaris’teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği benzersiz bir gösteri uçuşu yaptı.

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