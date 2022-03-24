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Türkiye-Portekiz maçında takımımızdan 4 isim kadrodan çıkartıldı!
Bu akşam 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Portekiz'e konuk olacak A Milli Takım'da milli mücadeleye sadece saatler kala 4 isim kadrodan çıkarıldı.
Spor 24.03.2022, 15:10 24.03.2022, 15:16
Türkiye-Portekiz 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.
Maçın oynanacağı yer:
Porto’daki Dragao Stadyumu’nda saat 22:45’te başlayacak maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmaya saatler kala A Milli takımın 4 önemli ismi A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.
Teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan milliler:
- Rıdvan Yılmaz,
- Umut Bozok,
- Doğukan Sinik
- Yunus Akgün