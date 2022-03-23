Türkiye Portekiz maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Portekiz Türkiye maçı 24 Mart'ta oynanacak. Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Portekiz Milli Takımı'nda Covid-19 testi pozitif çıkan tecrübeli savunmacı Pepe, A Milli Takımımızla oynanacak maçta forma giyemeyecek.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadro şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha / Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)