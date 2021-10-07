banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu seçime gidiyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Adayı Abdullah Tuncay, basın açıklaması yaparak projelerini anlattı.

Spor 07.10.2021, 17:17
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu seçime gidiyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Adayı Abdullah Tuncay, basın açıklaması yaparak projelerini anlattı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) başkan adayı Abdullah Tuncay, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri’nde basın açıklamasında projelerini anlattı.

Federasyonun Uluslararası alanda başarılarını arttırmak için aday olduğunu belirten Abdullah Tuncay, "Yaptığımız araştırmalarda çok fazla spor kulübü olduğu ama sporcu sayısında azalma mevcut olduğunu tespit ettik. Göreve gelir gelmez illerimizde ve bölge birliklerimizde sportif faaliyetleri başlatacağız. Pandemiyi de göz önüne alarak çocuklarımız yeniden sahalara dönmesini sağlayacağız. İllerde rekabet, bölgelerde heyecan oluşturmak istiyoruz. Türkiye’nin her yerinde spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım” ifadelerinde bulundu.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1