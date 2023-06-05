Türkiye Offroad Şampiyonasında sporcular Kızılcahamam’da kozlarını paylaştı

Türkiye Offroad Şampiyonası, Kızılcahamam Off Road Park etabında 40 sporcu kozlarını paylaştı.

Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağı Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Offroad parkta gerçekleştirildi. 3 Haziran’da depremde hayatını kaybeden yarışçı Servet Tanrıverdi orman etabı gerçekleştirilirken yarış görsel şölen oluşturan seyirci etabıyla sona erdi.

Organizasyon, 20 araç ve 40 sporcu sporseverlerin önünde su geçişleri, C dönüşleri, tahta kütük üstünden geçişler ile kıyasıya mücadele verdi.

Toplamda 7 ayaktan oluşan Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağını Kızılcahamam’da sorunsuz şekilde gerçekleştirdiklerini belirten ANDOFF yönetim kurulu üyesi Cafer Sarıaltın, “Dün depremde kaybetmiş olduğumuz yarışçı için koştuğumuz Servet Tanrıverdi orman etabını gerçekleştirdik. Toplam 20 aracımız 40 sporcumuz pistte bulunuyor, bunların her biri Türkiye’nin farklı illerinden geliyor. Sporcular yarışırken gördüğünüz gibi su geçişi, c dönüşler, tahta kütük geçitlerimiz gibi farklı farklı görsel etaplar var. Görsellik daha güzel olsun, hafta sonu Ankaralılara farklı görsellikler yaşatalım dedik” ifadelerine yer verdi.