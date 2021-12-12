Türkiye Off-Road şampiyonası tamamlandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonasının son ayağında sporcular kıran kırana mücadelesiyle tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda seyirci etabında kıran kırana yarış sergilendi. Dulkadiroğlu İlçesi Kapıçam Tabiat parkında düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin 15 farklı ilinden 21 devasa araç ve 42 sporcu katıldı.

Dün Orman etabıyla başlayan etkinlikte yarışmacılar 10 kilometrelik zorlu parkurda mücadele ederken bugün seyirci etabında sporcular, çamurlu yollarda araçlarıyla seyircilere adeta görsel bir şölen sundular.

Şampiyona sonunda genel klasmanda, Ertan Nacaroğlu ve Ali Emre Yılmaz ikilisi birinci olurken, Bekir Sami Başkal ve Önder Akcengiz ikinciliği, üçüncülüğü ise Mustafa Saray ve Samet Zurnacı elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.