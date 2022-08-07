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Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Off-Road Şampiyonası, 4. Ayak Trabzon Yarışları tamamlandı.

Spor 07.08.2022, 18:09
Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Off-Road Şampiyonası, 4. Ayak Trabzon Yarışları tamamlandı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde start verilen Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Trabzon Yarışı tamamlandı. Acısu Balıklı Yaylası’ndaki Liva düzlük mevkiinde start verilen yarışların ikinci bölümü Yaylacık sahili ile devam etti. 5-7 Ağustos tarihleri arasında farklı illerden 5 ayrı sınıfta 33 araç ve 66 sporcunun katıldığı organizasyonda İran’dan Ghasem Mohammedzadeh-Tolga Şatır ekibi ile İtalyan Guiseppe Simune Agazzi de mücadele ederken, yarışçılar ilk olarak Karadeniz yayla ormanlarında geçen 10,3 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçti. Hız, adrenalin, mukavemet ve pilotajlığın ön plana çıktığı yarışların Yaylacık sahilinde gerçekleşen ikinci ayağında ise direksiyon başına geçen ekipler, seyirci özel etabını 3 kez geçerek zorlu yarışı tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen yarış sonunda sınıf SSV birincisi Kenan Özsoy-Yiğitcan Yüksel ekibi olurken, Sınıf 1’de Mehmet Baki Arpasatan-Alaaddin Yorulmaz, Sınıf 2’de Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, Sınıf 3’de İlayda Hancı Korkut-Batuhan Korkut ve Sınıf 4’de İsmail Ayhan-Arda Arslan birincilikleri paylaşan ekipler oldu.

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