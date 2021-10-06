banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Güzellik merkezlerine lazer epilasyon yasağı!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
Türkiye-Norveç maçına Alman hakem!
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı
Yeni 2021 Honda Accord Türkiye fiyatı açıklandı

Türkiye-Norveç maçını Alman hakem yönetecek!

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Norveç'i konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Brych görev alacak.

Spor 06.10.2021, 14:16
Türkiye-Norveç maçını Alman hakem yönetecek!

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Brych yönetecek.

Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

Ülkeden Marco Fritz, Video Yardımcı Hakem (VAR), Christian Gittelmann ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P