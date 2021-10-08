Türkiye - Norveç: 1-1

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, Norveç’i konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynandı. Mücadelede Alman hakem Felix Brych düdük çaldı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

A Milli Takım'ın golünü Kerem Aktürkoğlu kaydederken, Norveç'in golünü Thorstvedt attı. Bu sonuçla birlikte Türkiye puanını 12'ye, Norveç ise 14'e yükseltti.

TÜRKİYE - NORVEÇ: 1-1

GOL: 6' Kerem Aktürkoğlu, 41' Thorstvedt

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada milli takım öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz, altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Norveç'in gelişen atağında Elyounoussi sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası ön çizgisi üzerine yaklaşan ve açısını düzelten Elyounoussi şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

Maldivlerde su üstü villalarda ultra her şey dahil, vizesizClub Med, 70 yıllık deneyimle

Arabanın Değerini Biliyor musun? 2 Dakika İçinde Öğrenarabam.comFiyatı Gör

23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta, Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gol şansını değerlendiremedi. Caner Erkin'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye doğru inerken vuruşunu yaptı, kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak auta gitti.

41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında Hakan Çalhanoğlu, savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a pasını atı. Rakip ceza sahasında topu göğsüyle önüne alan Burak Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+6. dakikada Norveç'te Odegaard sağ kanatta topla buluştu, arka direğe yaptığı ortaya Elyounoussi kafayı vurdu, top az farkla ters direk dibinden auta gitti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

KUNTZ'UN İLK MAÇI



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ilk kez resmi bir maçta takımın başında görev aldı. Deplasmanda Hollanda'ya 6-1'lik skorla kaybedilen karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmış ve yerine Stefan Kuntz göreve getirilmişti. Alman teknik adam, Norveç karşılaşmasıyla birlikte takımının başında ilk kez resmi bir karşılaşmada görev yaptı.



HOLLANDA MAÇI 11'İNDE 6 DEĞİŞİKLİK



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hollanda'ya 6-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak Norveç karşısında takımı sahaya sürdü.



Tecrübeli teknik adam; savunmada Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür'ün yerine Zeki Çelik, Serdar Aziz ve Caner Erkin'i sahaya sürdü. Orta alandaki ikiliyi de değiştiren Kuntz, Okay Yokuşlu ve kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yerine Berat Özdemir ve Ozan Tufan'ı 11'de görevlendirdi. Kadrodaki son değişiklik ise Kenan Karaman'ın yerine Kerem Aktürkoğlu'nun görev yapması oldu.



Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Kuntz, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral ve Caner Erkin'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Ozan Tufan ve Berat Özdemir'i görevlendiren Kuntz, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, ortasında Hakan Çalhanoğlu, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Kuntz'un gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.



MİLLİLERDE 3 EKSİK



Mili takımda Norveç maçı öncesinde 3 eksik isim bulunuyor. Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezaları nedeniyle Norveç karşılaşmasında görev yapamadı.



CANER ERKİN 3 MAÇ SONRA KADRODA



Türkiye’nin Norveç’i konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli takıma davet edildi. Son olarak Letonya ile 3-3 berabere kalınan mücadelede görev yapan tecrübeli sol bek; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise aday kadroya çağrılmamıştı. Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli maçta görev yaptı.



BERAT ÖZDEMİR İLK MİLLİ MAÇINDA 11’DE



Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun’u ilk kez aday kadroya dahil etmişti. Tecrübeli teknik adam, Norveç karşısında Berat Özdemir’i 11’de sahaya sürdü. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk kez milli forma ile görev yaptı. Ayrıca aday kadroda ilk kez yer alan Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



ALMANYA’DAN 5, NORVEÇ’TEN 16 BASIN MENSUBU MAÇI TAKİP ETTİ



Türkiye'nin Norveç'i konuk ettiği karşılaşmaya yurt dışından basın mensupları da büyük ilgi gösterdi. Mücadeleyi, Norveç’ten 16 gazeteci takip etmek için akredite oldu. Ayrıca 5 Alman basın mensubu da mücadeleyi tribünden takip etti.