Türkiye'nin rakipleri kimler olabilir? İşte Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde play-off'a kalan takımlar...

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ikinci tur maçları sona erdi.



İkinci turun 6. haftasında 6 grupta 10 karşılaşma oynandı. Cezayir, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin bir gol attığı maçta Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı.

DÜNYA KUPASI İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR



Grup maçlarının tamamlanmasıyla Mali, Mısır, Gana, Senegal, Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Tunus, Nijerya ve Kamerun grup lideri olarak play-off'lara yükseldi.



Play-off eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek. Beş eşleşmeden galip ayrılacak ülkeler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Play-off maçları eşleştirmeleri için kura 26 Kasım'da çekilecek.

A Milli Takım'ın play-off'taki rakipleri kimler?

2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:

İskoçya

İsveç

Kuzey Makedonya

Portekiz

Rusya

İtalya

Polonya

Ukrayna

Galler

Çek Cumhuriyeti

Avusturya

PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

- 2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEYEN TAKIMLAR

ALMANYA - 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçında Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider bitirmeyi ve 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

DANİMARKA - Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda sahasında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükselten Danimarka, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

KATAR - İlk kez Kış aylarında düzenlenecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan Katar, eleme oynamadan direkt olarak gruplarda yer alacak.

SIRBİSTAN

FRANSA

İSPANYA

HOLLANDA

BELÇİKA

BREZİLYA

ARJANTİN

HIRVATİSTAN

İSVİÇRE

İNGİLTERE

DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDİLİR? İŞTE AVRUPA ELEMELERİ FORMATI

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele eden 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.