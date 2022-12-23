Türkiye'nin Katılmadığı Dünya Kupası'na Nusret Damga Vurdu

Tuz serpme hareketiyle sosyal medyada gündem olan ve dünyada "Salt Bae" adıyla anılan Nusret, Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından sahaya indi. Arjantin takımından futbolcularla fotoğraf çektirdi ve Dünya Kupası ile pozlar verdi. Messi'nin Nusret'i görmezden geldiği görüntüler tartışması konusu oldu.

Tartışmalar üzerine İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Nusret'in ABD Açık Kupası final karşılaşmasına girişi yasaklandı.