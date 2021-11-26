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Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Portekiz

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Spor 26.11.2021, 19:51 26.11.2021, 20:27
Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Portekiz

İSTANBUL(AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz temsil etti.

Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım katıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup eden ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.

Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off maçları Mart 2022'de oynanacak

Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

A Yolu'nda Galler-Avusturya maçının galibi, B Yolu'nda Rusya-Polonya maçının galibi, C Yolu'nda ise Portekiz-Türkiye maçının galibi, final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Eşleşmeler

A Yolu

Yarı finaller: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya

Final: Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna

B Yolu

Yarı finaller: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya

Final: Rusya-Polonya / İsveç-Çekya

C Yolu

Yarı finaller: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

Final: Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

#spor
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