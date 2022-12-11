Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan İHA’ya plaket

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından, 2022 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni’nde motosiklet sporuna verdiği katkılardan dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl’e plaket verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Törende 250’nin üzerinde kupa takdim edildi. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve federasyon yetkilileri katıldı. Törende, Anadolu Ateşi dans grubu gösteri yaparak seyircilere görsel bir şölen yaşattı. TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyonun uluslararası 124 kupaya sahip olduğunu belirterek, sporculara, ailelere ve spora destek veren herkese teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Sadece bu yıl içinde 141 tane organizasyon yapıldı. Bu organizasyonlarda 30 bine yakın sporcu, 500 bine yakın da sporsever yer aldı. Büyükşehir Belediyesi olarak spor organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Törende, motosiklet sporuna verdiği katkılardan dolayı İhlas Haber Ajansı’na da teşekkür plaketi verildi. İHA Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl adına verilen plaket, İHA Muhabiri Mustafa Gök tarafından teslim alındı.

Program, bu sezon 8 branş ve 70 sınıfta düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesiyle son buldu.