banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Curlingte Türkiye Şampiyon
Curlingte Türkiye Şampiyon
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda final heyecanı Edirne'de yaşanacak

Edirne'de yapılacak "Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası"nın 5. ayak final yarışları, 2021 yılının şampiyonlarını belirleyecek.

Spor 28.11.2021, 12:54
Türkiye Motokros Şampiyonası'nda final heyecanı Edirne'de yaşanacak

EDİRNE(AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası, 4-5 Aralık'ta Edirne’de düzenlenecek.

Musabeyli köyündeki Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde koşulacak sezonun final yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak. Sezon finaline Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan da yarışçıların katılması bekleniyor.

Edirne Valiliğinin destekleriyle düzenlenecek şampiyona, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak.

Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi Motokros Pisti'nde yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışı çok sayıda izleyicinin takip etmesi bekleniyor.

Toprak parkurda, nefes kesen mücadeleler, izleyiciler için gerçek bir şölene sahne olacak. 4 Aralık Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı şampiyonanın final ayağı, 5 Aralık Pazar günü saat 09.00'dan itibaren birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olacak.

Yarışlar sonunda 9 sınıfta 2021 yılının şampiyonları da belli olacak.

"En iyi motokros pistlerinden biri"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, Türkiye'de düzenlenen en önemli şampiyonalardan biri olan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nı Edirne'de yapacaklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Motokros branşında 2021 yılının şampiyonlarının Edirne'de belli olacağını ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'in destekleriyle ülkemizdeki en iyi motokros pistlerinden biri Türk sporuna kazandırılıyor. Uluslararası standartlara sahip pistte ilk önce Türkiye daha sonra da uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi düşünüyoruz. Edirne konumu itibarıyla çok önemli bir yer. Spor turizmi kapsamında başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden sporcular şehre gelecek, hem Edirne'nin hem ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak."

Projede sadece motokros pistinin bulunmadığına dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da dünyanın takdirini kazanmış ödüllü bir pistimiz var. Ekibimizde yer alan teknik işlerden sorumlu arkadaşlarımız hem Edirne'ye hem de ülkemize yeni bir motor sporları merkezini kazandırmak için kolları sıvamış durumda. Şu an şampiyonanın yapılması için son hazırlıklar yapılıyor. Edirne, Doğa ve Motor Sporları Merkezi içerisinde düşünülen kamp ve karavan tesislerinin tamamlanması ile önemli bir spor merkezi haline dönüşecek. Bu senenin şampiyonlarını belirleyen Edirne, gelecek yıllarda inşallah şampiyonların yetişeceği bir motor sporları merkezine sahip olacak."

#spor
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7