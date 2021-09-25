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Türkiye Motokros Şampiyonası 3. ayağı Gönen’de başladı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası’nın 3. ayağı Balıkesir’in Gönen ilçesinde başladı.

Spor 25.09.2021, 19:51
Türkiye Motokros Şampiyonası 3. ayağı Gönen’de başladı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası’nın 3. ayağı Balıkesir’in Gönen ilçesinde başladı.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru’nda teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıktığı şampiyonanın 3. ayağı start aldı. Yarışlar, bugün teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralama turlarıyla tamamlanacak. Yarın ise iki etap halinde yarışçılar, kupa mücadelesi verecek.

Gönen’deki şampiyonada MX1, MX2, MX2 Junior, MX, Veteran, Senior, 85 cc, 65 cc ve 50 cc sınıflarında yarışlar yapılıyor.

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