Türkiye milli paraşütcümüz Merve Arslan kadınlara ''uçun'' diyor!

Merve Arslan geçen yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara Ayaş'taki Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanarak Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine 272,5 kilometre uçup Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırdı.

Asıl mesleği mimarlık olan Merve Gülşah Arslan, yamaç paraşütüne ilgisinin nasıl başladığına ilişkin, "Hafta içi mimarlık işi yapıyorum, hafta sonu da paraşüt eğitimi veriyorum. Aslında yamaç paraşütüyle hiç bir ilgim yoktu, neye benzediğini bilmiyordum. Üniversitedeyken bir arkadaşımın burada bir havacılık kulübü kurulmuş, katılıma davet ediyorlar' demesi üzerine bu dünyanın içine girdim. İlk uçuşumu yaptığım gibi de bir daha kopamadım. 2009 yılından beri aktif olarak uçuyorum." diye konuştu.

Ailesinin bu spora bakış açısıyla ilgili de milli sporcu, "Hiç bir zaman risk almayacağımı, limitlerimi aşmayacağımı belirterek ailemi yavaş yavaş alıştırdım. Daha sonrasında yarışmalara gidip başarılı olduğumda onlara da kupa ve madalya götürdüğümde onlar da benim risk almadan bu sporu yaptığıma inandılar. Şu an onların da yüzü gülüyor, çok mutlular." dedi.

Havadayken neler hissettiğine dair milli paraşütçü, "Yeryüzünden uzaklaşınca, yeryüzündeki bütün dertlerimizden de uzaklaşıp kaçabileceğimiz bir yer. Yamaç paraşütünü bu kadar sevmeme sebep olan şey zaten, bir yerden kalkıp bilmediğiniz, daha önce planını yapmadığınız bambaşka bir yere inişinizi gerçekleştiriyor olmanız. Eğer yeterince hazırlanır ve odaklanırsanız da çok çok uzaklara uçabiliyor olmak." şeklinde konuştu. (habertürk)