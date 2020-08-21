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Türkiye - Macaristan maçı seyircisiz oynanabilir

SİVAS’TA TÜRKİYE İLE MACARİSTAN ARASINDA OYNANACAK OLAN AVRUPA ULUSLAR LİGİ MAÇI ÖNCESİ SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN SİVAS YENİ 4 EYLÜL STADYUMUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Spor 21.08.2020, 11:57
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Türkiye - Macaristan maçı seyircisiz oynanabilir

Sivas’ta, Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi Sivas Valisi Salih Ayhan, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda incelemelerde bulundu, Ayhan, ayrıca müsabakanın seyircisiz oynanabileceğini de belirtti.

UEFA Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Sivas’ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşması öncesi Sivas Valisi Salih Ayhan, Yeni 4 Eylül Stadyumu’nun çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Ayhan’a, Belediye Başkanı Hilmi Bilgi ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da eşlik etti.

İncelemelerini tamamlayan Vali Salih Ayhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayhan,"Geçen yıl uluslararası milli maçın ilimizde oynanması konusunda talebimiz olmuştu ama bu seneye nasip oldu. Uluslararası bir lig başladığında ilk maçın Sivas’ta oynanmasının sözünü vermişlerdi. Sağ olsunlar federasyonumuz da bu sözünü tuttu. 3 Eylül akşamı Türkiye ile Macaristan, Uluslar Ligi ilk maçının Sivas’ta oynanacak olmasından dolayı şehir olarak gururluyuz. Buna destek olan, bu jesti yapan ve bu müjdeyi veren federasyonumuza ve yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Hazırlıklarımızı gözden geçirmek için stadyuma geldik. Macaristan’dan da yetkililer geldi ve genel değerlendirmeler yapıldı. UEFA yetkilileri geldi ve sahamızla ilgili güzel bir değerlendirme yaptı. Şu an şehir olarak hem konaklama anlamında hem de güvenlik anlamında zaten bir sıkıntımız yok. Stadyumla ilgili de çok olumlu izlenimlerde bulunarak ayrıldılar. Özellikle UEFA yetkililerinin stadyumla ilgili yapmış olduğu değerlendirmeler bizi gerçekten mutlu etti. Ulusal müsabakalarda 4 kategori vardır. 4. kategori en üst kategoridir. Yani tüm standartları sağlayan, bütün kriterlere uygun bir stadyum demektir. Dolayısıyla şu an gerçekten çok olumlu güzel izlenimler ve güzel de bir rapor sunarak gittiler. Ufak eksiklikler var, onlar giderilmeye çalışılıyor. Federasyonumuza, Sivassporumuza, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Seyircili oynanacak gibi gözükmüyor”

Maçın seyircili oynanıp oynanmayacağına ilişkin gelen bir soruyu ise Ayhan, "Geçen yılki tecrübemiz, birikimimiz, sportif alt yapımızın da zirvesi olmuş oldu. Dolayısıyla bundan sonra uluslararası müsabakalara çok rahat aday olup, alıp bunu gerçekleştirilebilecek potansiyele sahip olduğumuzu görmüş olduk. Hakikaten güzel bir sınav vereceğiz. Milli takımımıza Sivas uğurlu olacak. İlk maçını galibiyetle kapatacağına inanıyorum. 3 Eylül akşamı herkesi ekran başına davet ediyoruz. Canlı yayın kablolarında bir eksiklik vardı. O eksiklikler şu an gideriliyor. Zaten UEFA’da çok güzel bir stadyumumuzun olduğunu tescillemiş oldu. Ses sistemi de gözden geçiriliyor. Onun haricinde bir eksiğimiz yok. Şuan seyircili yada seyircisiz oynanmasını söylemek erken. Dolayısıyla buna federasyon karar verecek. 13-14 günlük bir zaman dilimi var ama şu andan itibaren baktığımız zaman da çok da seyircili oynanacak gibi gözükmüyor. Yine de belli olmaz. Şu aşamada biz şehir olarak hazırız. Konaklama olsun, ulaşım olsun, iletişim olsun, sahamız anlamında olsun hazırız. Bu kararı federasyon verecektir" diye konuştu.

Bilgin: “Şehir olarak hazırız”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de görüşlerini, "3 Eylül’de A Milli Futbol Takımı’mızı, Sivas’ımız da ağırlayacağız. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmıştık. Son yıllarda gerek altyapı noktasında gerekse sportif başarı noktasında Sivas’taki sporun her dalına yönelik güzel bir ortam oluştu. Voleybol milli maçına ev sahipliği yaptık, Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yaptık. Şehir olarak her noktada hazırız. Bu şehri her alanda daha üst sıralara çıkartmak için çalışmalarımız el birliği ile devam edecek. Maçın Sivas’ta oynanması noktasında karar veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza ve yönetimine, Sivasspor’a ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle aktardı.

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