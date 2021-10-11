Türkiye Letonya'yı 2-1 mağlup etti...

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaştı. 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından gruptaki avantajını yitiren, Norveç beraberliği sonrası 2.'lik şansını zora sokan milliler, Letonya engelini 90+9. dakikada aştı. 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen, 76. dakikada Serdar Dursun'la eşitliği yakalayan Stefan Kuntz yönetimindeki Milli Takım , 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.

Ay Yıldızlılar, Letonya deplasmanında kazanırken, rakipler de hata yapmadı. Lider Hollanda, Cebelitarık'ı 6-0 geçti, 2. sıradaki Norveç ise Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Letonya'da Jaunzems, Caner Erkin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

7' Kalemizde büyük tehlike atlattık. Letonya'nın kullandığı kornerde Cernomordijs'in yaptığı vuruşta topu Merih Demiral çizgiden çıkardı.

18' Paslaşarak kullanılan kornerde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, arka direğe ortasını yaptı. Ozols'un boşa çıktığı topa dokunan Merih Demiral, çerçeveyi bulamadı.

19' Sol kanattan ceza sahasına doğru koşu yapan Caner Erkin, Orkun Kökçü'nün ortasında gelişine topa vurdu. Kaleci Ozols, penaltı noktasına gelen topu Burak Yılmaz'dan kontrol etti.

25' Berat'ın pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından sert bir şut attı. Yerden seken topu kaleci Ozols, iki hamlede tutmayı başardı.

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29' Milli Takımımız, Letonya kalesini uzaktan şutlarla yokluyor. Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan attığı sert şutta topu Ozols, son anda çeldi.

34' Şık çalımlarla Letonya savunmasından kurtulan Cengiz Ünder, Zjuzins'in müdahalesiyle yerde kaldı ve milliler, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

38' Tehlikeli gelişen Letonya atağında Gutkovskis, ceza saha içerisinde topla buluşmak üzereyken araya Zeki Çelik girdi. Letonyalı futbolcular penaltı itirazlarında bulunurken VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50' Caner Erkin'in savunmadan attığı uzun pasa yükselen Burak Yılmaz, Cernomordijs'in müdahalesiyle yerde kaldı. Letonya'da Ciganiks, maçın hakemi Andreas Ekberg'e yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, çok az farkla dışarı çıktı.

54' Zjuzins'in ara pasına hareketlenen Gutkovskis, penaltı noktasına ortasını yaptı. Araya giren Merih Demiral, tehlikeyi önlemeyi başardı.

57' Kaptan Burak Yılmaz, Cernomordijs'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

60' Letonya'da Arturs Zjuzins'in yerine Igors Tarasovs, Roberts Uldrisis'in yerine Martins Kigurs oyuna dahil oldu.

61' Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan attığı şut, kaleyi tutmadı ve top üstten auta çıktı.

65' Stefan Kuntz'dan iki hamle birden geldi. Orkun Kökçü'nün yerine Serdar Dursun, Caner Erkin'in yerine Rıdvan Yılmaz oyunda.

GOL | 70' Tarasovs'un uzun pasına hareketlenen Savalnieks, çizgiden penaltı noktasına doğru sert bir orta yaptı. Merih Demiral'a çarpan top ağlarla buluştu ve Letonya, öne geçti.

72' Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı şutta topu Letonya kalecisi Ozols, son anda çeldi.

73' Letonya'da Alvis Jaunzems'in yerine Daniels Ontuzans oyunda.

74' A Milli Takımımız'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Halil Dervişoğlu oyunda.

GOL | 76' Cengiz Ünder'in ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi ve Milli Takımımız, eşitliği yakaladı.

81' Letonya'da Vladislavs Gutkovskis'in yerine Raimonds Krollis oyunda.

86' Üstünlük golüne çok yaklaştık. Burak Yılmaz'ın çevirdiği topa ceza sahası içerisinde vuran Cengiz Ünder, kaleciyi geçemedi. Letonyalı kaleci Ozols, kritik bir müdahale yaparak topu çelmeyi başardı.

GOL | 90+9' VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.