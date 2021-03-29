Türkiye- Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne harika başladı, önce bizimle birlikte grubun favorilerinden Hollanda'yı 4-2 devirdi zorlu rakiplerden Norveç'i 3-0'la geçti. İki kritik maçta tam 7 gol atan Ay- Yıldızlılar artık gözünü salı günü kapışacağımız Letonya'ya çevirdi. Kırmızı-Beyazlılar'ın, Letonya ile geçmişe dönük kapanması gereken bir de hesabı var! 1924 yılında ilk kez karşılaştığımız Letonya'yı hazırlık mücadelesinde 3-1 devirdik, sonrasındaki rekabette galibiyet alamadık.

5 maçtır deviremiyoruz

Bordo-Beyazlılar, 2004 Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk baraj maçında Ay-Yıldızlıları 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya Letonya'lılar gitmiş, biz bilet alamamıştık. Sonrasında Bordo-Beyazlılar'la oynadığımız 3 sınav da 2'si 1-1, diğeri de 3-3 olmak üzere beraberlikle tamamlanmıştı. Millilerimiz salı günü hem 3'te 3 yapmak hem de son 5 maçtaki galibiyet hasretimizi bitirmek adına Letonya'yı yıkmaya çalışacak.

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye - Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.