Türkiye- Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
A Milli Futbol Takımımız, G Grubu'nda en dişli 2 rakip olan Hollanda ve Norveç'i sahadan sildi, gözünü Letonya'ya çevirdi.
A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne harika başladı, önce bizimle birlikte grubun favorilerinden Hollanda'yı 4-2 devirdi zorlu rakiplerden Norveç'i 3-0'la geçti. İki kritik maçta tam 7 gol atan Ay- Yıldızlılar artık gözünü salı günü kapışacağımız Letonya'ya çevirdi. Kırmızı-Beyazlılar'ın, Letonya ile geçmişe dönük kapanması gereken bir de hesabı var! 1924 yılında ilk kez karşılaştığımız Letonya'yı hazırlık mücadelesinde 3-1 devirdik, sonrasındaki rekabette galibiyet alamadık.
5 maçtır deviremiyoruz
Bordo-Beyazlılar, 2004 Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk baraj maçında Ay-Yıldızlıları 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya Letonya'lılar gitmiş, biz bilet alamamıştık. Sonrasında Bordo-Beyazlılar'la oynadığımız 3 sınav da 2'si 1-1, diğeri de 3-3 olmak üzere beraberlikle tamamlanmıştı. Millilerimiz salı günü hem 3'te 3 yapmak hem de son 5 maçtaki galibiyet hasretimizi bitirmek adına Letonya'yı yıkmaya çalışacak.
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye - Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.