Türkiye, Letonya karşısına 3'te 3 için çıkıyor! İlk 11'ler belli oldu...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç'i devirerek harika bir başlangıç yapan Türkiye, Letonya'yı da yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Gribal enfeksiyon sebebiyle ilk 11'de forma giymesi soru işareti olan Burak Yılmaz da sahada olacak.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı. Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.
LETONYA İLE 7. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.