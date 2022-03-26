Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Çukurova Basketbol, Fenerbahçe Safiport’u 71-58 yenerek, kupanın sahibi oldu.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 41-27 galip girdi. Maçın 3. periyotunda aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova Basketbol, bu periyotu da 58-45 önde girdi. Maçın son periyotunda oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, maçı 71-58 yenerek kupanın sahibi oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Güler xx, Çağlar Özkan xx

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xx 8, Manolya Kurtulmuş xx 8, Olcay Çakır Turgut x 2, Şerife Alperi Onar x 2, Elizabeth Olatayo Williams xx 12, Tuğçe Canitez x 3, Kayla Renae Mc Bride xx 8, Alina Iagupova xxx 15

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 3, Sinem Ataş xx 7, Temitope Tıtılola Fagbenle xxx 21, Renara Tiffany Hayes xx 8, Dejuana Tenis Boner xxx 24, Esra Ural Topuz x 3, Jasmine Loretta Thomas x 5

1. periyot: 16-23 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 27-41 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 45-58 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)