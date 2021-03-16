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Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oldu

Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maç nefesleri kesti. Beşiktaş iyi başladı, Başakşehir rakibini yakaladı. Uzatmalara giden maçta gelen gol, finalisti belirledi.

Spor 16.03.2021, 23:26
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Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oldu

Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynanan maçta Medipol Başakşehir’i uzatmalara giden maçta 3-2 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Beşiktaş’ın önde baskı, Başakşehir’in ise geride kurduğu savunma ile başlayan maçta siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda sahaya istediklerini oyuna yansıtabilen takım oldu. İki farklı üstünlük yakalayan Beşiktaş, ilk yarıda kalesinde neredeyse hiç ciddi yaşamadan soyunma odasına girdi. İkinci yarıda savunmasını biraz daha öne çeken Başakşehir, oyunda kontrolü eline geçirdi. Aboubakar’ın da oyundan çıkmasıyla ileride top tutmakta zorlanan Beşiktaş, ikinci yarıda Başakşehir’in etkili oyununa karşılık veremedi.

Başakşehir ise ikinci yarıda sergilediği performansla rakibine zorlu anlar yaşattı. İki farklı geriden gelerek beraberliği yakalamayı başaran konuk ekip, maçı uzatmalara götürmeyi başardı. Uzatma dakikalarında iki takımda da yorgunluk belirtileri başlarken, hızlı bir atakta üçüncü golü bulmayı başardı. Başakşehir’in muhteşem geri dönüşüne uzatmaların ilk bölümünde karşılık veren Beşiktaş, maçı 3-2 kazanmayı bildi.

Uzatmaların son dakikalarında Başakşehir’in kurmaya çalıştığı baskıyı kırmayı başaran Beşiktaş, finale çıkan ilk takım oldu.

İLK YARI BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARI BAŞAKŞEHİR

Maçın ilk yarısında Beşiktaş’ın, ikinci yarısında ise Başakşehir’in etkili olduğu maçta finale giden takım uzatmalarda belli oldu. Uzatmaların ilk devresinde attığı golle öne geçen Beşiktaş, skoru korumayı başararak finale adını yazdırdı. Aboubakar ve Vida ile ilk yarıda peş peşe goller bulan Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İlk yarıda rakibi karşısında varlık gösteremeyen Başakşehir, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü. Deniz Türüç ile farkı bire indiren Başakşehir, Giuliano ile beraberliği yakaladı. İki takımın da kalan dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadelenin 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Uzatma dakikalarına iyi başlayan Beşiktaş, Larin’in golüyle bir kez daha öne geçti. Uzatma dakikaların ilk yarısında yakaladığı skor avantajını korumayı başaran siyah-beyazlılar, maçı 3-2 kazanarak finale yükselen takım oldu.

Beşiktaş finalde, Antalyaspor-Alanyaspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Maçtan dakikalar 

7. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın ceza alanı içine yaptığı oraya Welinton kafayla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

17. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Oğuzhan kaptı ve pasının sağ alandan ceza alanı içine sarkan Aboubakar ile buluşturdu. Aboubakar, sağ çaprazda Tolga Ciğerci'den şık bir çalımla sıyrılarak sol ayağıyla çektiği şutta topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada N'Koudou'nun pasını alan Ghezzal'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Mert kornere çeldi.

22. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kullandığı köşe vuruşunda pasını N'Koudou'ya çıkardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan açtığı orayı Vida kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0

35. dakikada Hasan Ali'nin pasını alan Demba Ba'nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

42. dakikada Hasan Ali'nin pasında, Ndayishimiye'nin yay üzerinden çektiği şutu kaleci Utku rahat kontrol etti.

45+2. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasına arka direkte Ndayishimiye kafa ile vurdu. Top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Aboubakar

Yedekler: Ersin, Montero, N'Sakala, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Atiba, Necip, Ljajic, Larin, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay, Deniz Türüç, Demba Ba

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Duarte, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Aleksic, Azubuike, Giuliano, Crivelli

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Aboubakar (dk. 17), Vida (dk. 22) (Beşiktaş)

Sarı kart: Vida (Beşiktaş)

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