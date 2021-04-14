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Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 18 Mayıs Salı günü 20:45'te başlayacak. Maç Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Spor 14.04.2021, 11:15
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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı.
Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi."
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun son haftası 14-16 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.
TFF ligin son üç haftasının fikstürünü henüz açıklamadı.
(Maçkolik)