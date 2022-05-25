Türkiye Kupası finali öncesi kaptanlardan centilmenlik mesajı

Yukatel Kayserispor ile DG Sivasspor arasında yarın oynanacak 60. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi takım kaptanları görüşlerini aktardı. Dostça bir karşılaşma olmasını dileyen iki kaptan, kupayı kazanmak istediklerini dile getirdi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçı oynanacak. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan final 20.45’te başlayacak. Final maçı öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Kayserispor Takım Kaptanı İlhan Parlak ile DG Sivasspor Takım Kaptanı Ziya Erdal ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlhan Parlak: “Kupayı Kayseri’ye götürmek istiyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon zorlu takımları elediklerini dile getiren İlhan Parlak, “Finale kadar gelmemizde emeği olan takım arkadaşlarımız, başkanımız, teknik heyetimiz ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok zorlu rakipleri eleyerek bu finale geldik. Finallerin favorisi olmuyor. Anadolu’nun iki güzide şehrinin bu finali oynaması da beni mutlu ediyor. Benim açımdan da önemi çok farklı. Çocukluğumda maçlarına gittiğim, hayalini kurduğum takımla kariyerimin en önemli maçı olacak. Tuttuğum takım forması altında Türkiye Kupası finaline çıkıyorum. Kupayı Kayseri’ye götürmek istiyoruz. Bugün yola çıkacak yaklaşık 200 otobüsle İstanbul’a gelecek olan Kayserisporlu taraftarlarımıza da iyi yolculuklar diliyorum. İnşallah burada da centilmence, dostluk çerçevesinde bir karşılaşma olur. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

Ziya Erdal: “Anadolu derbisi olacak”

Türkiye Kupası finali hakkında görüşlerini aktaran Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal ise şunları söyledi:

“İki tane komşu şehir. Bir Anadolu derbisi olacak ve bunun sonunda da bir kupa var. Ben Sivaslıyım, İlhan Kayserili. Ayrı bir anlam ifade ediyor. Sezona başlarken kupanın ilk başından sonuna kadar gideceğimize inanmıştık ve bunu başardık. Yarın son 1 adım kaldı. İnşallah o adımı atıp kupayı kazanmak istiyoruz. Finalin de İstanbul’da olması, Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı bir şehir. İnanıyorum Kayseri’ye oranla daha kalabalık olacağız. İnşallah bu da bize avantaj getirir. Kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Önemli olan maçın dostça, centilmence geçmesi.”