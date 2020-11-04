Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 6 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR'U 6-0 MAĞLUP ETTİ. BAŞKENT EKİBİ BU SONUÇLA KUPADA 4. TURA YÜKSELDİ.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor’u 6-0 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Barkın Kara xx, Ali Kılıç xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx
Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik xxx, Abdulkadir Korkut xxx, Osman Keçelioğlu xxx, Ogün Bayrak xx (Emre Uğur Uruç dk. 79 x), İrfan Akgün xxx (Bilal Budak dk. 76 x), Barış Alper Yılmaz xx (Ayoub dk. 73 x), Alabi xx, Mustafa Ilır xx (Erdal Öztürk dk. 79 x), Dodoo xxx, Manaj xxx, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx
Yedekler: Boran Güngör, Samet Akaydin, Soner Gönül, Kone, Cem Ekinci
Teknik Direktör: İlker Püren
Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ x, Selim Dedekoç x, Özkan Zileli x (Ertuğrul Eramil dk. 77 x), Alper Sürücü x, Sefer Kanıtemiz x, İsmail Baran Karakoç x (İnanç Ülken dk. 64 x), Oktay Eramil x (İlhan Aslanoğlu dk. 64 x), Kayhan Arduç x, Ömer Buğdaycı x (Ahmet Özan dk. 77 x), Erçağ Evirgen x (Burak Kara dk. 54 x), Enes Yılmaz x
Yedekler: Emirhan Emir, Halil İbrahim Koçak
Teknik Direktör: Enver Şen
Goller: Dodoo (dk. 3), Osman Keçelioğlu (dk. 61), Manaj (dk. 70 ve 90+1), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 80 ve 88) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Sefer Kanıtemiz (Büyükçekmece Tepecikspor), Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3