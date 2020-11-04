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Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 6 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR'U 6-0 MAĞLUP ETTİ. BAŞKENT EKİBİ BU SONUÇLA KUPADA 4. TURA YÜKSELDİ.

Spor 04.11.2020, 14:56
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Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 6 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor’u 6-0 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Barkın Kara xx, Ali Kılıç xx, Alp Osman Karaosmanoğlu xx

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik xxx, Abdulkadir Korkut xxx, Osman Keçelioğlu xxx, Ogün Bayrak xx (Emre Uğur Uruç dk. 79 x), İrfan Akgün xxx (Bilal Budak dk. 76 x), Barış Alper Yılmaz xx (Ayoub dk. 73 x), Alabi xx, Mustafa Ilır xx (Erdal Öztürk dk. 79 x), Dodoo xxx, Manaj xxx, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx

Yedekler: Boran Güngör, Samet Akaydin, Soner Gönül, Kone, Cem Ekinci

Teknik Direktör: İlker Püren

Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ x, Selim Dedekoç x, Özkan Zileli x (Ertuğrul Eramil dk. 77 x), Alper Sürücü x, Sefer Kanıtemiz x, İsmail Baran Karakoç x (İnanç Ülken dk. 64 x), Oktay Eramil x (İlhan Aslanoğlu dk. 64 x), Kayhan Arduç x, Ömer Buğdaycı x (Ahmet Özan dk. 77 x), Erçağ Evirgen x (Burak Kara dk. 54 x), Enes Yılmaz x

Yedekler: Emirhan Emir, Halil İbrahim Koçak

Teknik Direktör: Enver Şen

Goller: Dodoo (dk. 3), Osman Keçelioğlu (dk. 61), Manaj (dk. 70 ve 90+1), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 80 ve 88) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Sefer Kanıtemiz (Büyükçekmece Tepecikspor), Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)

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