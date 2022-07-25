Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun üçüncü ayak kazananı Bodrum Golf Kulübü oldu.

Türkiye Golf Federasyonu’nun golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının desteklenmesi, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmaları ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla 2022 faaliyet takvimine eklenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun 3. ayağı Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplam 18 takım, 144 oyuncu sahaya çıktı

23-24 Temmuz’da Ankara Regnum Golf Country’de yapılan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun 3. Ayak müsabakasında, Süper Tur’da 7, 1. Tur’da 11, toplamda 18 takımın bulunduğu turnuvada 144 oyuncu sahaya çıktı. Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü’nün katıldığı organizasyon, Süper Tur ve 1. Tur olarak iki farklı kategoride düzenlendi.

Bodrum Golf Kulübü, 916 net skorla ilk sırayı aldı

Oynanan turnuvanın formatına göre, her takım 8 kişi olacak ve 8 kişiden en iyi 6 skor yapan oyuncuların skorlarının toplamı takımın sıralamasını belirleyecek. Hem Süper Tur’da hem de 1. Tur’da oynanan iki gün sonunda, sıralamada yer alan son takım 2 puan alacak ve her bir üst sıradaki takımlar, sıralama yükseldikçe ilave 2 puan eklenerek yapılacak puanlama sistemi kullanılacak. Bu puanlama sistemine göre TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 3. Ayak müsabakasının final raundunun sonunda Süper Tur’da Bodrum Golf Kulübü takımı toplamda 916 net skorla ilk sırayı olarak 14 puanın, Ankara Golf Kulübü takımı ve İstanbul Golf Kulübü takımı toplamda 921’er net skorla ikinci basamakta 11’er puanın sahibi oldu. 1.Tur müsabakalarının final raundunun sonunda ise Tauros Golf Kulübü toplamda 411 stableford skorla birinci olarak 22 puanla ilk sırayı aldı. Ataşehir Golf Kulübü takımı toplamda 399 stableford skorla ikinci olarak 20 puanın, Ankara Golf Kulübü takımı toplamda 391 stableford skorla üçüncü olarak 18 puanın sahibi oldu.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun 4. ve son Ayak müsabakası, 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde Antalya Belek’te bulunan Pasha Golf Sahası’nda düzenlenecek. Oynanan tüm ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım Tur Şampiyonu olacak.