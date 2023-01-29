Türkiye Kick Boks Turnuvası sona erdi

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası, final müsabakaları ve ödül töreninin ardından tamamlandı.

11 Nisan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvanın son gününde final karşılaşmaları nefes kesti. Turnuvaya 6 bin 500 sporcu katıldı. Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Kick Boks İl Temsilcisi Murat Akaltun, 81 ilden 8 bin sporcu, antrenör ve hakemin katılımıyla minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nın Şanlıurfa’da düzenlenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Akaltun, "Çok şükür finallerimiz de sona erdi. Gerçekten 10 bin insanı memleketimizde ağırlamak kolay değil. 8 bin sporcu, 2 bin antrenör ve idareciyi Şanlıurfa’da ağırladık. Muhteşem bir sinerji oldu. Muhteşem bir etkileşim oldu. Şanlıurfa’nın ne kadar kadim bir şehir olduğunu, misafirperver bir şehir olduğunu bütün camiamıza gösterdik. Bütün camiamızda mutlu bir şekilde buradan ayrılıyor. Tabii biliyorsunuz burada şampiyonlarımız belirlendi ve bunlarda 800 tane madalyamızı dağıtıyoruz. Biz Urfa’da 8 tane Türkiye Şampiyonası yaptık, minikler erkekler-kadınlar, yıldızlar erkekler-kadınlar, gençler erkekler-kadınlar ve büyükler erkekler-kadınlar olmak üzere onun için bu kadar 8 tane Türkiye Şampiyonası’nı birleştirerek burada 10 bin insanı ağırladık. Burada şampiyon olan sporcularımız kendi kategorilerinde Avrupa Şampiyonası’na, Dünya Şampiyonası’na, Balkan Şampiyonası’na, Akdeniz Oyunları’na gidecek. Dolayısıyla çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonrası Türkiye şampiyonu olan sporcular, madalya almanın sevincini yaşadı. Sporcular, A Milli Takıma Takımı’na katılarak Türkiye’yi uluslararası şampiyonlarda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.