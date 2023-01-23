Türkiye Kick Boks heyecanı Şanlıurfa’da başladı

Dört kategoride düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası, Şanlıurfa’da başladı.

Türkiye Kick Boks Turnuvası, Şanlıurfa’da başladı. Turnuvanın açılış töreni, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 81 ilden yaklaşık 6 bin 500 sporcu katılıyor. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’nın çok güzel bir organizasyonun ev sahipliğini üstlendiğini söyledi. Turnuvaya hakem, antrenör ve sporcular olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişinin katıldığına dikkati çeken Kayıcı, organizasyona katılım gösterenlere teşekkür etti. Kayıcı, turnuvadaki sonuçlara göre milli takımların oluşturulacağını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, birer konuşma yaparak sporculara başarı diledi. Törenin ardından turnuvanın ilk maçları yapıldı. Kıyasıya süren müsabakalar 29 Ocak’ta sona erecek.

Türkiye’nin dört bir tarafından Şanlıurfa’ya gelen sporcular, uzun bir süre müsabakalar için hazırlandıklarını belirterek, memleketlerine madalyalar ile dönmek istediklerini söyledi.